Se maquiller les yeux et surtout réussir à se faire un oeil de chat à l'eyeliner en un tournemain pour ressembler à Dita von Teese, ça vous semble impossible ? Voici 5 trucs pour vous faire des yeux de braise et allumer votre regard très facilement et en un rien de temps.





Les conseils pour être efficace

Posez-le sur une paupière nue (ni fond de teint, ni concealer, ni poudre)

Ne tirez pas sur la paupière sinon le trait sera déformé.

Tenez bien votre outil de travail entre le pouce et l'index, bien près du bord du stylo pour éviter de trembler.

Colorez entre le ras de vos cils et la paupière pour donner une ligne de cil plus intense, Et ça, ça change déjà tout et c'est facile à effectuer.

Commencez par l'extérieur de l'oeil, vous pourrez plus facilement corriger.





L'outil gagnant

Le plus simple, c'est de commencer à s'entraîner avec un eyeliner feutre. Il est beaucoup plus facile à manipuler, permet un trait franc et ne bave pas. En plus c'est simple à corriger avec un coton-tige trempé dans l'eau thermale (Evitez d'utiliser le démaquillant yeux pour corriger, cela laisse un film gras). Ensuite, peu à peu, on peut passer à d'autres moyens qui permettent de faire des traits plus fins et d'exécuter des "virgules" plus compliquées.

La bonne technique : s'assoir et poser le coude sur un bord pour affermir le trait.

>> Feutre Vertige Liner, Yves Rocher, 15.90€





Le coup de coeur : le trait d'eyeliner autocollant

Une nouveauté arrive en Belgique : la jeune marque Mily lance en Belgique une gamme d'eyeliners et d'eyeflashes autocollants simples d'utilisation, réajustables et réutilisables.

Les stickers sont en plus waterproof, testés dermatologiquement et ophtalmologiquement (ce n'est pas du « papier collant » qui peut être allergène). Conçus par la make-up artist Mily Serebrenik, ces eyeliners se posent sur le make-up et si l'on s'y reprend à plusieurs fois au début, on s'habitue très vite à la technique.

Le résultat est bluffant (et se remarque) et l'on peut choisir entre plusieurs formes et couleurs : l'eyeliner classique N°1 se décline ern plusieurs formes (dans la même pochette) et en noir, brun foncé ou gris. On peut aussi opter pour des eyeflashes pour les fêtes avec un effet couleur glam, des pois et des formes à coller au-dessus de l'oeil.

On trouve des inspirations sur l'instagram de la maquilleuse ici .

>> Mily Eyeliners, 12,99 euros pour les eyeliners et 14,67 euros pour les eyeflashes. A découvrir pour l'instant sur l'eshop

L'astuce : un petit morceau de scotch

L'utilisation de l'eyeliner, c'est tout un art que l'on ne maîtrise pas forcément. Et si épaissir la frange des cils passe encore, c'est la virgule pour allonger l'oeil qui pose problème. Surtout si l'on veut faire la même courbure des deux côtés, ce qui est impératif pour un effet au top

Petite astuce que certaines utilisent : on colle un morceau de papier collant en dessous de l'oeil qui servira de règle à suivre avec l'eyliner (en gel ou en feutre, c'est plus simple, plus fluide qu'un crayon mais avec plus de tenue qu'une formule liquide).

Les grands moyens : l'eyeliner permanent

Pour être tranquille une fois pour toutes (enfin, entre 6 et 12 mois) il y a le maquillage semi-permanent des cils. C'est une méthode de pigmentation de la peau qui n’entre pas dans le cadre des actes de chirurgie esthétique. Cela consiste à implanter des pigments sous les premières couches de l’épiderme (et tout ça en respectant la loi hygiène et salubrité). Le résultat tient entre 6 et 12 mois en fonction de l’intensité que l'on veut. A l'Atelier du sourcil, on propose par exemple un ras de cils qui vient intensifier le regard sans avoir un trait sur la paupière. Le résultat est vraiment convaincant et naturel et donne de la profondeur au regard. Le trait d'Eye-liner permanent lui, permet d’obtenir un trait plus au moins épais sur la paupière, cela évite carrément le maquillage au quotidien.

A noter que juste après la pose, la paupière est rouge et la pigmentation peut sembler too much . Mais tout rentre dans l'ordre au bout de quelques jours.

>> Ras de cils supérieur, 160€ et Eye-liner, 180€. Renseignements sur les boutiques ici .





En plus

Le produit qui gaine et prend soin

On peut aussi aider ses cils à être naturellement plus épais et beaux en les nourrissant. Filorga propose un prdoduit deux en un : sérum stimulant d'un côté et un soin gainant de l'autre pour les cils et sourcils. Le résultat densifie les cils et structure peu à peu à nouveau le regard, même quand l'oeil n'est pas maquillé.

>> Optim-Eyes Lashes & Brows, 49,90€. En vente chez Ici Paris XL et pharmacies





Le démaquillage de l'oeil

Pour avoir naturellement de beaux cils, il faut les démaquiller absolument tous les soirs. On dit souvent que l'eau micellaire permet de démaquiller visage et yeux efficacement... Mais qu'est-ce que ça pique ! Mieux vaut utiliser un démaquillant spécifique pour les yeux, bi-phasé, plus doux et plus efficace. Coup de coeur pour la nouvelle marque belge développée par deux beauty-addicts pour Planet Parfum, Close Brussels. Le démaquillant appelé « Shake it & get Naked » est super efficace, ne pique absolument pas dans les coins des yeux et a un petit prix pour sa qualité.

>> Close Brussels, Shake it & get Naked, 9.90€, chez Planet Parfum