Beauté & Mode Un soin qui réveille, une crème de corps 100% non collante, des shampooings qui sentent les vacances même quand on n'y est pas et des petits outils qui aident à chasser les poils imprévus : c'est facile de se sentir en été et d'en profiter !





Pour les travailleuses qui sortent (un peu trop)

Origins, c'est cette marque bien connu pour ses masques à base de végétaux qui font des miracles. Avec Ginzing Energisant Teinté, la marque américaine lancée en 1990 par le fils d'Estée Lauder, lance un soin qui agit comme un café bien serré sur la peau ! Bourrée de caféine stimulant et de Panax Ginseng très tonique, cette crème légèrement teintée donne immédiatement bonne mine de l'extérieur et agit à l'intérieur pour booster nos cellules fatiguées. Et en plus, ça sent bon le citron, la manthe et le fruit de la passion. Ginzing possède en plus un SPF40. Origins, 31.50€

© DR

Pour les pressées (qui n'aiment pas coller)





La crème pour le corps, c'est bon pour la peau mais parfois, il faut attendre un peu trop longtemps avant de pouvoir enfiler son pantalon ou sa robe. On adore alors les nouveaux laits pour le corps en spray signés Le Petit Marseillais. Hydratants expresse, ces sprays ne laissent aucun film gras sur la peau et en moins de deux, la peau est sèche et ne tire pas du tout. 3 parfums enchanteurs : Huile d’Argan & Fleur d’Oranger ou Beurre de Karité & Amande douce pour les peaux très sèches et Eau Florale aux Pétales de roses pour les peaux sèches. Une texture vraiment innovante à tout petit prix : 200 ml, 5.99€

© DR

Opération plus de poils (mais vite)

On a choisi le maillot de bain qui nous va bien, on a la serviette de plage parfaite, la crème indice 50, le sac rempli de livres. Et paf le poil. Alors pour être tranquille côté bikini, on aime le petit outil développé par Veet : le Sensitive Precision Beauty Styler qui coupe et taille sans tirer et sans risque de coupure. Petit appareil super maniable utile pour le maillot mais aussi les sourcils, le visage et les aisselles. idéal entre deux épilations. 34.99€

© DR

Jamais sans ma coco (et son odeur de vacances)

Une nouvelle gamme de soins à base de coco pour le corps et les cheveux, ça donne tout de suite un air de vacances à n'importe quelle salle de bain. La célèbre gamme Ultra Doux de Garnier s'enrichit donc de trois mélanges : lait de coco et macadamia; huile de coco et beurre de cacao et eau de coco et aloe vera qui se déclinent en shampooing nourrisant, après-shampooing ou encore douche soin. De l'exotisme ultra-nourrissant qui fait des cheveux tout doux tout lisses. Entre 2.99€ et 3.49€; masque, 5.59€ (disponible partout à partir du mois d'août)

© DR

Le geste qui sauve avant l'auto-bronzant (ou le vrai soleil)

On vous le dit, redit et re-redit : avant d'appliquer un auto-bronzant ou pour avoir un bronzage plus éclatant, le geste à faire c'est un gommage. Mais il y a gommage et gommage... Vous pouvez le faire vous-même avec du miel, du sucre de canne, de l'huile de coco, des noyaux d'abricot pilés. Mais rien jamais rien ne vaudra la merveille qu'est le gommage aromatique aux épices de Spa Cinq Mondes.

Adapté d’un ancien rituel de l’Ile de Java, ce gommage réunit du sel de mer qui exfolie et de la poudre d'amande qui purifie mélangés dans de l’huile de Vanille et de la cire de Carnauba. Ajoutez à cela des huiles essentielles de Cannelle, de Noix de Muscade et c'est l'extase quand on ouvre le pot. L'effet est exfoliant en profondeur tout en laissant la peau satinée, douce et parfumée. Exceptionnel. 55€

© DR

Un ventre tout léger (ça aide en maillot)

Les laboratoires belges Ortis concoctent dans leurs ateliers installés en plein coeur de la campagneà Elsenborn des produits de santé 100% naturels et pour les vacances, c'est plutôt tout bénéf. Pour traiter les désagréments intestinaux dus au voyage, à quelques excès ou encore au changements d'habitude, vous pouvez compter sur Minacia Gel (un complexe de plantes, destiné au bien-être et au confort de l'estomac qui apaise les acidités digestives, 12 doses 9.90€), Minesium (qui lutte vraiment bien contre les lourdeurs d'estomac ou les nausées, 30 comprimés, 9.90€) ou encore Colon Relax (qui évite les ballonnements, 30 comprimés, 13.47€)

© DR