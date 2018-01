Son carré blond

C'est avec ce petit carré sage qu'elle est révélée au grand public début des années soixante, chantant, avec son air enfantin, Sacré Charlemagne ou Poupée de cire Poupée de son, au Grand Prix Eurovision de la chanson en 1965.

© REPORTERS





Sa frange

Elle ajoutera une frange, qui lui donnera toujours un air juvénile et mettra en valeur son visage mutin. Ce carré blond (faux blond), elle ne le quittera plus, jouant sur les longueurs et les ondulations selon ses envies et l'époque.

© REPORTERS







Sa mouche

Ce petit point de beauté à droite de son oeil est un faux. Il s'agit d'une mouche qu'elle se dessinait chaque jour. Elle l'a peu à peu abandonnée, préférant un maquillage plus simple.

© REPORTERS







Son look baby-doll

Ses robes courtes, ses hautes chaussettes et sa chevelure blonde, parfois coiffée d'un tissu, resteront dans les mémoires et ont fait de France Gall une icône des sixties et une représentante du style baby doll.

© REPORTERS





Son allure décontractée

France Gall n'aimait pas les chichis. Simple, un brin sauvage, elle aimait s'habiller simplement, en portant des marinières par exemple ou des sweats, période eighties.

© REPORTERS



© REPORTERS







Ses lunettes

France Gall portait des lunettes rondes légèrement teintées, lui donnant un look très seventies. Plus tard, elle est revenue à un modèle plus classique.

© REPORTERS