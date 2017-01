Avec le froid, le vent, l'humidité et les variations de température, la peau s'irrite et a tendance à rougir. Astuces pour éviter qu'elle ne se déssèche tout en gardant un beau teint à l'approche du printemps.

Plus exposés, vulnérables et ternis, le visage, mais aussi les mains et les lèvres risquent la déshydratation. Profitez de l'hiver pour faire la transition dans les soins quotidiens et vous parer efficacement à ce changement de saison périlleux.





Vous hydrater à volonté

Bien hydrater sa peau commence par l'intérieur : il convient donc de boire suffisamment. Eau, thé, jus de fruits frais aident à garder un épiderme régénéré et une peau suffisamment élastique et donc à préserver son capital anti-âge. Pensez également aux sprays d'eau thermale à utiliser dès le matin au réveil pour leurs propriétés apaisantes et leurs vertus anti-tiraillement.





Miser sur les fruits de saison

La protection passe aussi et surtout par l'assiette. Gorgés de vitamines et reflets d'une bonne santé lorsqu'ils sont consommés quotidiennement et en variété, les fruits donnent de l'éclat au teint de la peau, aux ongles et permettent de garder bonne mine toute l'année. Faites-en une cure au réveil en privilégiant les agrumes (oranges, citrons, kiwis, clémentines ou mandarines).





Enrichir votre crème de jour

Privilégiez les soins nourrissant ou réparateur pour éviter rougeurs et démangeaisons causées par la sécheresse. Vous pouvez ainsi ajouter à votre crème de jour quelques gouttes de sérum hydratant ou revitalisant pour que votre visage conserve tout au long de la journée une hydratation optimale, sans oublier les contours des yeux et le cou.





Pas d'impasse sur la crème de nuit

N'oubliez pas de vous occuper de votre peau le soir, particulièrement en hiver après les agressions subies la journée. Utilisez une crème hydratante plus riche, spéciale nuit ou non, pour régénérer l'épiderme et prévenir l'apparition des rides.





Gare aux gommages trop fréquents

Assez abrasifs et irritants, particulièrement sur une peau vulnérable ou desséchée, les gommages restent néanmoins nécessaires pour débarrasser la peau de ses toxines et cellules mortes. Ils doivent être doux, aux grains fins pour un exfoliage délicat, et étalés à un rythme raisonnable, soit une fois par semaine maximum.





Privilégier les masques hydratants

Pour optimiser l'effet d'un gommage ou simplement redonner éclat et douceur au visage, adoptez le rituel masque apaisant ou hydratant. De préférence avant le coucher, en laissant agir 10 à 15 minutes et sans rincer, mais en veillant à enlever l'excédent.





N'oubliez pas vos mains

Particulièrement sollicitées et exposées, les mains sont aussi très souvent lavées et donc irritées. Usez et abusez de soins glycérinés ou de crèmes riches en beurre de karité, cacao, miel, huile d'amande douce ou bourrache. Vous pouvez également appliquer un soin spécifique plus riche au coucher en portant des gants de soie pour laisser pénétrer plus profondément toute la nuit.





Halte aux lèvres gercées

Vent, froid et humidité les exposent aux craquelures et gerçures. Pour éviter qu'elles ne se fendillent, voire, qu'elles ne saignent, appliquez un stick spécial lèvres plusieurs fois dans la journée avant de les maquiller. Des baumes à base de cire d'abeille, d'huile de jojoba, de beurre de karité ou d'huile d'olive sont particulièrement nutritifs et protecteurs.