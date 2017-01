Pour profiter un maximum des soldes qui commencent le 1er juillet, mieux vaut bien se préparer. Voici notre plan d’attaque pour éviter le stress et les pièges dressés par les commerçants.









Faire l’inventaire de sa garde-robe.

Cette étape est indispensable et vous aidera à trancher entre plusieurs pièces lors de votre shopping. Tenez vous un minimum à cette liste et achetez de préférence des choses utiles mais laissez-vous aussi surprendre ! Craquez pour la robe que vous n’auriez jamais osé porter mais qui, soldée à – 50 % est irrésistible. Laissez-vous séduire par des pièces originales et audacieuses. Avec un peu de chance, elles seront “tendance” quelques mois plus tard.

Mission repérage.

C’est l’occasion de sélectionner les vêtements qui nous plaisent dans les boutiques, de les essayer calmement et de pouvoir ainsi éviter la file interminable pour les cabines quand les soldes auront débuté. Les plus rusés d’entre nous auront discrètement dissimulé leur pièce favorite dans un rayon.

Se fixer un budget

: étape nécessaire pour la santé de votre porte-feuille mais aussi pour vous assurer un shopping structuré et éviter les achats compulsifs. Privilégiez l’argent liquide pour vous rendre compte réellement de ce que vous dépensez.

Opter pour une tenue décontractée et simple

On évite les collants, les gilets, chemisiers et talons aiguilles. Les soldes, c’est sportif alors, habillez-vous en conséquence ! Optez pour un sac pratique, en bandoulière par exemple. N’y laissez que l’essentiel, et ajoutez-y un biscuit et une boisson, en cas de petit creux durant votre épopée shopping.

Les meilleures affaires sont dans les boutiques chères !

En effet, les grosses pièces – manteaux, chaussures, ensembles – deviennent beaucoup plus abordables. Une réduction sur un T-shirt d'une enseigne low cost, c’est tout de suite moins séduisant.

Premiers arrivés, premiers servis.

Les premiers jours de soldes offrent encore un large choix de modèles et de taille. Pour maximiser vos chances de trouver la pièce qu’il vous faut, levez vous de bonne heure pour arriver à l’ouverture des boutiques.

Ne pas regarder les modèles de la nouvelle collection.





Soldes en ligne

les soldes online. Faire ses soldes sur Internet présente plusieurs avantages : cela évite de perdre du temps aux cabines d’essayage et aux caisses et permet de faire vos achats assis confortablement dans votre sofa à toutes heures du jours et de la nuit. Autre avantage non négligeable : vous pourrez renvoyer votre objet ou vêtement, même soldé, dans les 7 jours. Le monde vous insupporte et l’hystérie collective des soldes vous effraye? Il vous resteFaire ses soldes sur Internet présente plusieurs avantages : cela évite de perdre du temps aux cabines d’essayage et aux caisses et permet de faire vos achats assis confortablement dans votre sofa à toutes heures du jours et de la nuit. Autre avantage non négligeable : vous pourrez renvoyer votre objet ou vêtement, même soldé, dans les 7 jours. Dans la rue ou online, bon shopping !



C’est le piège dans lequel beaucoup d’entre nous tombent. Répétez-le dans votre tête, si vous faites les soldes, c’est pour faire de bonnes affaires. La nouvelle collection ? Vous vous y attarderez sereinement en septembre.