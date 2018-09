Une reconnaissance totale pour la jeune Italienne qui s'est pourtant fait insulter copieusement suite à son inscription : on lui a reproché d'être là "grâce" à son handicap.





Elle est du genre tête brûlée et n'a pas peur de grand-chose : Chiara Bordi vivait à 100 à l'heure lorsqu'elle a vu sa vie transformée par un accident de moto en 2013 qui l'a contrainte à subir l'amputation de sa demi-jambe gauche. Après ce drame pourtant, elle a réussi à se reconstruire peu à peu. Juste avant de participer à la grande finale de Miss Italie, Chiara, 18 ans désormais, racontait d'ailleurs longuement ses victoires sur elle-même et sur les autres aussi : "J'ai grimpé, j'ai obtenu mon permis de plongée, j'ai essayé des sports que je n'avais même pas imaginés auparavant, j'ai pris des photos en Italie et à Londres, je raconte mon histoire dans les écoles".

En maillot de bain, sourire (un peu) figé et talons hauts, (l'uniforme typique de la Miss qui défile), Chira Bordi, devenue Miss Etrurie (Centre de l'Italie) a remporté une autre victoire puisqu'elle a terminé troisième du concours de beauté italien, alors qu'elle porte une prothèse. Même si, "Ce n'est pas la victoire qui m'intéresse, mais montrer au monde que la vie est toujours belle", notamment lorsqu'on "renaît suite à un drame", a-t-elle expliqué à El Pais.

Pourtant, il a fallu qu'elle s'accroche et qu'elle encaisse : elle a reçu des centaines de mots cruels, d'insultes et de messages haineux, juste parce qu'elle était différente de la miss "standard". Pour certains haters, elle n'était que la caution "handicap" du concours. "Il me manque une jambe, mais à vous un coeur et un cerveau", a-t-elle simplement écrit sur Facebook.

En attendant, elle fait partie du trio de tête sur 31 participantes et les Italiens devraient certainement apprendre à compter avec cette belle brune pleine de courage et de positivité.