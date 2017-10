Avec Oil Absolute, les laboratoires Filorga experts en anti-âge médical plongent dans l'huile de soin, et on peut dire que cela réveille les cellules. Les peaux matures devraient apprécier l'effet raffermissant et illuminateur...





Dans la famille Filorga, voici l'huile. Une nouveauté qui vient compléter les soins de jour et de nuit et yeux de ces laboratoires experts en anti-âge, qui s'adresse cette fois spécifiquement aux peaux matures. La promesse : un bain de jouvence pour la peau comme pour le contour des yeux.

Pour avoir testé en été comme cet automne, la formule "huile" a gagné notre confiance : elle se fond directement dans la peau, sans laisser de film « gras », on ressent juste une douceur supplémentaire sur la peau ! En 30 jours affirme la marque cosmétique, on relance la réactivation cutanée. Dans notre langage à nous, en 30 jours, (3 gouttes à masser doucement sur l'ensemble du visage le soir et deux le matin) on a vu le teint s'éclaircir (finies les rougeurs diffuses, quel bonheur!) et surtout on a senti la peau devenir plus rebondie, lissée, même l'ovale du visage semblait quelque peu redessiné. Une vraie satisfaction qu'on avait déjà pu retrouver dans les crèmes et les soins Filorga tant ils se démarquent en matière anti-âge et anti-rides...

Alors, pourquoi passer à l'huile ? Parce qu'elle concentre une quantité d'actifs impressionnante et qu'avec l'âge, la peau s'épuise... À 25-30 ans, on fait face au début du vieillissement cutané. « Baisse de l’activité cellulaire, exposition aux agressions environnementales, dérèglement hormonal, ... Et ça continue chaque année, le capital s'épuise. Et cette fatigue, on la ressent à différents niveaux », explique-t-on chez Filorga.

Au fil des années, les glandes sébacées sont donc de moins en moins actives, leur nombre diminue, elles s’atrophient. Résultat : Un défaut de sécrétion de sébum. La couche protectrice de la peau n’est plus aussi performante et l’eau s’évapore. La peau s’assèche et ce, quel que soit le type de peau. Et l'auto-régénération devient presque impossible devant la charge de radicaux libres que l'on se prend « dans la figure » quotidiennement.

Avec l'huile Oil Absolute, les peaux matures vont trouver un allié convaincant dans un combo d'huiles précieuses : camélia, buriti, abricot et jojoba qui vont nourrir intensément. A cela, on ajoute une pointe d'Ambre « éternel » qui réveille les cellules et des polyphénols qui stimulent les défenses cellulaires naturelles de la peau pour la sortir de son “burn out”. Enfin, on peut compter sur un nouveau principe actif : l'hexapeptide qui reprogramme les cellules souches et redonnent à la peau sa capacité d’auto-régénération.

Résultat, une correction anti-âge béton pour une action sur tous les fronts: lissante, raffermissante, unifiante et illuminatrice. Et tout ça avec dans un elixir façon velours à la délicate odeur, à masser et à tapoter sous les yeux, avant de poser aussi son soin de jour ou de nuit, maintenant que les agressions se font plus marquées avec les premiers froids et les premiers chauffages...

>> Oil Absolute, flacon stilli gouttes auto-refill, 30 ml, 119€