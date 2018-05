Ashley Graham a eu l'idée de cette campagne sans photoshop sur le shooting-même. "Des paparazzi prenaient des photos et je me suis demandée pourquoi ne pas utiliser les leurs. Ces photos non-retouchées rappelleraient aux femmes qu'elles sont parfaites comme elles sont et qu'elles ont déjà un bikini-body" s'est-elle confiée au magazine américain InStyle . Des mots réconfortants et agréables à entendre à moins de 2 mois des vacances d'été.