Le magazine américain a booké les deux mannequins pour un shooting photo coloré, sexy et body-positive.





Sur Instagram, le magazine et les mannequins ont frappé fort en postant cette photo issue du shooting de la photographe Cass Bird et de la styliste Stella Greenspan. Dans cette série appelée "Curves ahead", soit "en avant les courbes", les deux top models Ashley Graham et Paloma Elsesser jouent de leur corps avec bonheur. Et on adore ! Cela n'est pas la première fois que V Magazine consacre des pages mode à la mannequin "plus-size" en vogue : en mai dernier, Ashley Graham y montrait sa cellulite dans des pauses sexy, expliquant que "la cellulite n'est pas un problème" pour elle.

Un diaporama de quelques photos est à voir sur le site de V Magazine dont le numéro #116 est sorti le jeudi 8 novembre. En cover de ce numéro automnal, Lily-Rose Depp, à l'opposé physique de ces deux mannequins qui ont fait du "body positive" leur credo et leur créneau.