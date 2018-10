Les premières photos de la collaboration entre Jeremy Scott et le géant suédois ont été postées sur les réseaux sociaux.





La collab' pensée par H&M et Moschino ne fait pas les choses à moitié : or, chaînes, combi' en alu' et bijoux XXL… tout y est glam et clinquant. Un peu à l'image de Jeremy Scott, le bouillonnant directeur artistique de la marque italienne qui a dévoilé les premiers looks sur Instagram.

Et c'est Gigi Hadid, tout de cuir et d'or vêtue, qui fait office d'égérie de choix de ce « Glam Gang ». La collection sera disponible en magasin le 8 novembre prochain. Après Kenzo, Balmain ou encore Isabel Marant, H&M étoffe encore son carnet d'adresses.