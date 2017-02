Ce dimanche, le Royal Albert Hall de Londres a déroulé le tapis rouge pour la cérémonie des Bafta.

De nombreuses stars internationales avaient fait le déplacement.





Penelope Cruz, qu'on n'avait plus aperçue depuis longtemps, a assisté à la cérémonie, somptueuse dans une robe gold.

Michelle Williams brillait aussi de mille feux dans une mini-robe irisée.





Tout comme Emma Stone, qui poursuit son marathon de tapis rouge et de récompenses. L'actrice repart en effet avec la statuette du meilleur premier rôle féminin (palmarès complet ici)





Deux Françaises ont assisté à la cérémonie londonienne. L'actrice Isabelle Huppert et la chanteuse Héloïse Letissier alias Christine and The queens.





A noter aussi la présence glamour de Kate et William.









Et celles très british de Hugh Grant et J.K Rowling.