Beauté & Mode On pouvait s'en douter puisqu'elle avait ouvert le défilé de la marque lors du défilé de la marque pendant la fashion week de Milan. Bella Hadid devient donc l'image de la maison italienne. La campagne a bien évidemment été shootée par Karl Lagerfeld, le directeur artistique.





La jeune femme de 20 ans n'a pas caché sa fierté sur son compte Instagram : elle a publié un premier cliché de la campagne sur lequel elle porte une robe en brocart inspiré de papier peint rétro. Mais ce qui enchante déjà la "fashion sphere" ce sont les bottines chaussettes qui avaient déjà fait sensation en septembre dernier, lors du défilé et les lunettes XXL rétro.



On n'est pas près d'oublier Bella Hadid : le top américain a été élu « Mannequin de l'année 2016 » par le site de référence Models.com, via un panel de 250 experts de l'industrie de la mode, comprenant des créateurs, des stylistes, des rédacteurs, des photographes, des make-up artists et des directeurs de casting, ont élu le top américain.