Ses tenues pour le festival de Cannes sont de plus en plus travaillées...





Elle n'a que 21 ans et des paillettes et depuis près de deux ans, Bella Hadid fait sensation dès qu'elle pointe le bout de son nez refait et mutin, sur les catwalks, sur les tapis rouges, et même dans les rues où elle cultive un style urban destroy ou sexy, selon son humeur.

Ses signes de reconnaissance : elle sourit peu mais a le chic pour choisir des robes affolantes qui font date. La plus ultime étant la robe en soie rouge fluide très échancrée signée du créateur Alexandre Vauthier qu'elle portait pour la montée des marches du film des Dardenne (!) le 18 mai 2016 au soir. La température était montée de quelques degrés...

Le prochain festival de Cannes c'est déjà pour ce mardi 8 mai et Bella sera de la partie, bien sûr. Comment va-t-elle nous en mettre plein les yeux ? En trois ans d'exercices de style, elle a fait une progression impressionnante, comme on peut le voir dans notre galerie photos...