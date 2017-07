A Paris, les défilés se suivent et ne se ressemblent pas lors de cette Fashion Week Haute Couture automne/hiver 2017/2018.

A 20 ans, Bella Hadid n'est clairement plus une inconnue sur les podiums des grandes enseignes, volant désormais la vedette à sa soeur Gigi. Ce mardi, elle présentait les tenues du styliste Alexandre Vauthier dans les galeries nationales du Grand Palais.

Premier mannequin à défiler sur le catwalk, Bella a assuré le spectacle en col roulé noir... transparent ! Plus tard, elle revient dans une robe scintillante au décolleté plongeant et fendue à souhait sur les jambes. Un rappel des fameuses tenues portées à Cannes et dessinées par Alexandre Vauthier.

© Montage avec AFP et Reporters



