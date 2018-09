Sa ressemblance avec Carla Bruni, mannequin que le monde s'arrachait aussi dans les années nonante, saute de plus en plus aux yeux. Lors d'un gala organisé à Brooklyn, Bella Hadid avait choisi une coiffure - un chignon décoiffé - qu'appréciait Carla Bruni dans le passé.

© REPORTERS

C'est loin d'être la première fois que leur ressemblance est soulignée. Les deux stars ont les même pommettes, des petits yeux de chat et un nez en trompette. En plus, Bella Hadid, qui ne cache d'ailleurs pas son admiration pour l'ancienne Première Dame française, lui rend souvent hommage avec des tenues, des accessoires ou coupes de cheveux qu'aurait pu adopter Carla Bruni 30 ans plus tôt. Et la top-model devenue chanteuse lui avait bien rendu en mai dernier, postant une photo d'elle avec Bella Hadid, accompagnée de la légende : "Ai-je une soeur cachée?" .