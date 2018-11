Un nouveau projet de joaillerie a vu le jour avec en coulisses la créatrice Aurore Havenne. Météor est né de la volonté de créer des essentiels en or massif en Europe de façon durable et responsable et les proposer à un prix inférieur à celui des "supermarchés du bijou". Défi relevé : Les bijoux sont fabriqués au Portugal à partir de bijoux en or recyclésl. Bagues Skinny toutes fines en or massif 14 carats twistées ou non : 75€. Atelier Météor