Jusqu'au 9 septembre, on y trouve des vêtements élégants et techniques pour faire du vélo de sport ou juste aller au bureau.





Le vélo c'est de plus en plus dans l'air du temps ! Alors on commence bien la rentrée en allant par exemple travailler à vélo ou en s'organisant des balades le week-end. Pour s'équiper, on profite du magasin éphémère qu'a ouvert la marque britannique Rapha à Maasmechelen Village jusqu'au 9 septembre prochain. Dans le Limbourg, région du vélo par excellence!

Rapha propose une vaste collection de vêtements, accessoires et bagages à adopter sur son vélo et une fois qu’on en descend. La marque a été créée en 2004 par Simon Mottram, qui voulait faire du cyclisme le sport le plus populaire au monde. Quinze ans plus tard, la marque continue de faire battre plus vite le cœur de nombreux cyclistes. Aujourd'hui, elle compte 23 boutiques dans 13 pays différents et les Rapha Rides organisées toutes les semaines font se presser tous les fans dans les boutiques pour passer de bons moments ensemble !

Une "women's ride" a d'ailleurs lieu le 9 septembre prochain à Maasmechelen, les infos sont ici.

La raison du succès : des vêtements de cyclisme élégants et tendances, sans perdre de vue l’aspect technique, tant pour les hommes que pour les femmes. La boutique Rapha de Maasmechelen Village présente une gamme d’élégants essentiels et de produits techniques.