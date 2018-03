La pop star est le nouveau visage de la marque française.





À 36 ans, Britney Spears a connu des hauts et des bas. Alors que Kenzo vient de dévoiler sa nouvelle collection Memento dont elle est l’égérie, force est de constater qu'elle est aujourd’hui plus en forme que jamais. Elle est presque méconnaissable.

"J'attendais la bonne occasion"

Denim à gogo, motifs tropicaux et touches de sportswear, l’interprète de Toxic s’en est donné à cœur joie durant le shooting mené par le photographe star Peter Lindbergh. Elle a dévoilé quelques clichés sur son compte Instagram.

“J’attendais la bonne occasion, un projet qui me corresponde à 100 %. Kenzo repousse les limites de l’univers de la mode, et c’est exactement ce que j’aime faire dans ma carrière” a déclaré la chanteuse. On en redemande !