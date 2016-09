C'est nouveau : les coups de coeur mode de la rentrée

Beauté & Mode

La rentrée, ce n'est jamais très gai mais on se console avec un été indien qui a tout de l'été et les nouveautés mode qui présagent un automne aux couleurs naturelles mais qui ne manquent pas de fantaisies. Nos coups de coeur, entre Bleu Klein, dinos, dynamisme et charme.

















Le style parfait de Gioia Seghers





On adore la créatrice belge Gioia Seghers qui, depuis sa sortie de La Cambre (auréolée de plusieurs prix, dont le grand prix Essentielle pour sa collection de fin d'année) n'en finit plus de réinventer la puretée des lignes de ses collections. Elle va chercher ses inspirations dans les arts martiaux ou encore

Top €264.60 - Pantalon €386.10





Les dinos de Paul Smith





Paul (Smith) a une une nouvelle idée folle qui ne lui a même pas été soufflée par la vague de Pokemon Go de cette été, il l'avait eu bien avant... Le créateur britannique iconoclaste a placé sa collection hiver sous le signe du dinosaure jusque là, rien d'exceptionnel mais il a aussi décidé de créer un jeu de Dino rétro que l'on peut télécharger gratuitement. A vous ensuite de faire progresser le dino dans les différents niveaux comme au bon vieux temps de la fin des années 70 ! D'une pierre deux coups : dans les arcades, on retrouve des pièces de la collection AW16/17 ! Echarpe en laine, 140€





La capsule de Gigi Hadid pour Tommy





En décembre dernier, le top model américain Gigi Hadid était devenu l'ambassadrice de Tommy Hilfiger. Mais la insta-girl et jeune mannequin a fait plus que prêter son visage, elle a co-créé une collection capsule aux célèbres couleurs du pape du sportswear américain que les fans des deux s'arrachent. Gigi x Tommy sur Zalando notamment.





Essentiel X Designers Against Aids





Pour sa collection hiver, Essentiel a travaillé sur une collection capsule pour rejoindre le message de Designers Against Aids (: « If you are old enough to have sex, you are old enough to have safe sex »). Le noir et le rouge dans des matières comme la dentelle et le stretch prédominent dans les 15 pièces créées. La collection s'adresse à un public féminin, mais elle est aussi unisexe pour les plus audacieux. La directrice de création Inge Onsea s’est inspirée de la « couture punk » et de la culture club des années 90, la période durant laquelle la lutte contre le VIH et le sida s’est étendue à toute la société. Sweat, 110€





Les accessoires Max Mara selon Gigi

La marque italienne a aussi jeté son dévolu sur la belle Gigi pour incarner les accessoires de son hiver 2016/17. Elle croque les sacs en croco comme personne...





Le charme de Mads Mikkelsen pour Marc O'Polo





Avec Mads Mikkelsen et Lara Stone, cette saison, les égéries de la marque sont des personnalités fortes, photographiées par Peter Lindbergh. La collection a été épurée pour revenir aux bases : c'est beau, confortable, easy chic, tout ce qu'on aime.





Les talons de Eram





Sur son modèle "Soie", Era joue du talon avec une forme graphique et une matière translucide. Trop beau. 89€





Les retrouvailles de Charlotte Gainsbourg avec Gérard Darel





C'est reparti entre la chic maison et Charlotte Gainsbourg, plus jeune que jamais aevc sa nouvelle coupe et son envie de sourire. Dans la moindre image de la campagne, on ressent la complicité et l'élégance. Tout ce qu'on veut cet autmone.





La belle histoire d'Uniqlo et d'Inès





Pourquoi change-t-on une équipe qui gagne ? Quelle idée ! Uniqlo rempile avec Inès de la Fressange. Au programme : les lignes épurées de Uniqlo qui se marie avec le chic parisien insufflé par l'ex-modèle au sourire éclatant. Disponible en Belgique à partir du 8 septembre (Anvers et Wijnegem Shopping Center). Veste bleu marine, 59.90€





Les seventies de Caroline Biss

Chaudes nuances, matières douillettes et tenues à la fois élégantes et décontractées : voilà qui résume la collection automne de Caroline Biss . Si les « seventies » sont toujours source d'inspiration, on note également un clin d'œil aux années 40. Citons des jupes tubes élégantes et des blouses à nœud festives





Le bleu nouveau de Clio Goldbrenner





Cinq ans après sa création, la marque livre une collection fidèle à son image, épanouie. Cette saison, Clio Goldbrenner fait la part belle aux couleurs primaires. Noir, carmin, bleu marine et bleu Klein s’affirment comme les essentiels de la collection, lui donnant de faux-airs sport chic.





Le look vintage de La Redoute Madame - Collector





La Redoute a plongé son nez dans ses archives et récidive pour l'hiver prochain : elle propose des pièces inspirées des années 60 et 80 : duffle, bomber et sweat éponge velours. Le carreau français, les tons bordeaux, rouge vif et vert sapin constituent l’identité de cette collection.