Calvin Klein met le clan Kardashian-Jenner à l'honneur dans sa campagne underwear et jeans automne 2018.

C'est la famille la plus médiatisée des Etats-Unis que la marque Calvin Klein a décidé de mettre en avant dans sa campagne underwear et jeans automne 2018... Les Kardashian évidemment. Raf Simons est parvenu à réunir toutes les soeurs, Kim, Kendall, Kourtney, Kylie et Khloé, enceinte.

Elles prennent la pose dans des ensembles de lingerie sportive ou dans des jeans.









Depuis plusieurs campagnes, Calvin Klein met en avant des familles. On se souvient notamment de la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber, égérie avec son frère Presley.

Les photographies ont été réalisées par le photographe belge Willy Vanderperre. Il a rencontré Raf Simons, actuel directeur artistique de Calvin Klein lors de ses études à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers. Depuis, il est devenu un photographe de mode incontournable.