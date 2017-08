Et pour cause, la mannequin qui vient tout juste d'être proclamée la mieux payée du monde (détrônant sa collègue et copine Kate Moss au passage) est en pleine promotion du film Valerian de Luc Besson.





La jeune femme de 24 ans fait le tour des capitales mondiales pour présenter le film, aux côtés des autres membres du casting prestigieux qui compte notamment Rihanna et Dane DeHaan.





Pour l'avant-première mexicaine, Cara Delevingne avait sorti le grand jeu : robe bustier mini et transparente, cheveux roses. La star avait tout d'une jeune femme du futur, totalement en raccord avec le film de science fiction qu'elle défend.





Plus tôt dans la journée, elle ressemblait aussi à un petit alien pour le photocall.





A Hollywood mi-juillet, elle est également futuriste dans une robe métallisée de la designer néerlandaise Iris Van Herpen.

A Londres et Paris, elle était toujours bling-bling, mais un peu revenue sur terre.





