Et si la vedette de la prochaine Fashion Week parisienne, c’était Catherine Deneuve ? Il est certain qu’avec l’annonce que l’actrice vient de faire, elle va attirer de nombreux regards.

En effet, la comédienne a décidé de mettre aux enchères sa collection de vêtements griffés Yves Saint Laurent. Au total, ce ne sont pas moins de 300 lots qui seront proposés à la vente fin janvier via Christie’s. La moitié d’entre eux seront vendus dans les salons même de la maison de vente, les autres le seront via Internet.

La garde-robe Yves Sait Laurent de Catherine Deneuve contient de nombreuses pièces uniques qui devraient attirer les fans comme les collectionneurs. Rappelons que la comédienne et le couturier étaient très proches depuis leur première rencontre au milieu des années 60, celui-ci la surnommant son porte-bonheur. Depuis, elle était restée une inconditionnelle de la maison Yves Saint Laurent dont elle ne ratait jamais un défilé.

Les créations mises en vente par Catherine Deneuve seront exposées du 19 au 24 janvier chez Christie’s, à Paris.