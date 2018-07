Depuis qu'elles existent, les "crocs" ont suscité la controverse et quelques disputes entre ceux qui en raffolent et ceux qui les détestent. Il faut dire que point de vue style ce ne sont pas les premières chaussures auxquelles on penserait pour une sortie entre amis.

Et pourtant... Depuis des années, la marque américaine engrange un succès monstre (et l'argent qui va avec) grâce à son produit-phare : une chaussure qui se veut simple, anti-transpirante et surtout hyper confortable. Plusieurs corps de métiers (comme les infirmières) ont opté pour ces chaussures qui leur permettent de ne pas avoir mal aux pieds et d'être à l'aise toute la journée.

Au final, c'est donc "logique" que la marque ait tenu à se diversifier en relookant ses célèbres crocs. Pour ce faire, elle a créé les "crocs à talons". Le modèle "cyprus" était vendu pour moins de 40 euros. Si le rendu de la chaussure peut prêter à sourire (comme certaines pièces complètement loufoques de la maison Balenciaga), le succès est étonnement au rendez-vous. En effet, ces chaussures sont déjà en rupture de stock aux Etats-Unis et en France.

Si question style on repassera, la marque vient de prouver qu'elle n'a de leçons de business à recevoir de personne. Reste à voir qui osera les adopter en rue. Verdict dans les mois à venir.