Il y a de ces petites choses qui, casées dans les bagages, viennent souvent à point pendant les vacances. Qu’il s’agisse de soulager les coups de soleil, coupures, piqûres, crevasses, gerçures, jambes lourdes et autres bobos en tous genres. Petite sélection de quelques bons plans à emporter.

Pansements stylés

Pour un été stylé, Hansaplast décline cette saison deux nouvelles collections de pansements colorés pour adultes : Don’t Worry, parés de doré, de rose cuivré et de métallique chic, d’une part, et Be Happy aux motifs tropicaux, d’autre part. Selon le style, l’humeur et la tenue du moment. En édition limitée !

Don’t Worry & Be Happy

Hansaplast, la boîte de 16 pansements: 3,99 €

Le mini baume qui fait le max

Si mini que l’on n’aura aucune peine à lui trouver une place, le baume réparateur de la marque belge Bee Nature peut s’appliquer sur toutes les zones du corps irritées, abîmées et réactives. Composé à 99,9 % d’ingrédients d’origine naturelle, dont essentiellement du miel bio, il est idéal sur les lésions, crevasses, brûlures, rougeurs, eczéma, etc. et également sur les lèvres abîmées ou gercées. Riche en sels minéraux, vitamines, oligo-éléments et acides aminés, le miel favorise la cicatrisation en activant la régénération des cellules de l’épiderme et en activant la microcirculation.

Baume réparateur

Bee Nature, 10 g: 9,99 €

Des boules déo dans les baskets

Pour combattre les mauvaises odeurs des chaussures ou des sacs de sport, Hansaplast a lancé Deo Silver Balls, le premier déodorant sous forme de boules refermables. À glisser dans ses baskets, ses escarpins ou ses chaussures de randonnées, ces boules développées par les Laboratoires dermatologiques Beiersdorf, sont efficaces pendant deux mois après ouverture. Quant au parfum, une zone à gratter sur le packaging dévoile l’odeur du produit !

Deo silver balls

Hansaplast boules déo: 7,50 €

Pour jambes fatiguées

Sujettes aux jambes lourdes, fatiguées, gonflées par les fortes chaleurs ? Pranarôm propose un spray circulation ultra frais aux huiles essentielles 100 % biologiques. Idéal pour une sensation de légèreté et de fraîcheur instantanée, il allège aussitôt les jambes grâce aux huiles essentielles de menthe des champs et d’hélichryse, tout en laissant un voile de douceur et une senteur des plus agréables.

Spray circulation

Pranarôm jambes lourdes et fatiguées, 100 ml: 19,98 €

Pour calmer les piqûres

Indiquée pour soulager les irritations et démangeaisons causées par les piqûres d’insectes mais aussi par les végétaux, la crème - soyeuse - Anti-pique multi-apaisante de Puressentiel comprend huit huiles essentielles : clou de girofle, géranium, lavandin grosso, lavande vraie, lemongrass, menthe poivrée, niaouli et tea tree. Alors que le menthol procure un effet frais apaisant, sa texture nourrissante, riche en huiles végétales, hydrate et aide à régénérer la peau. Ou comment allier l’utile à l’agréable.

Anti-pique

Puressentiel crème multi-apaisante, 40 ml: 10,80 €

Il y a le soleil et l’après

Pour une nouvelle expérience sensorielle, les mousses solaires de la marque italienne Collistar sont sans aucun doute le must à emporter cet été. Aux propriétés nourrissantes et calmantes, la mousse après-soleil hydratante fixe et prolonge le bronzage. Formulée sans alcool, elle contient du beurre de karité, de l’acide hyaluronique, de l’aloe vera, de la vitamine E… Une exquise texture qui convient aussi bien pour le visage que pour le corps.

Mousse solaire

Collistar après-soleil, 200 ml 22 €