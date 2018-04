Katie Sturino imite ses looks sur son compte Instagram et fait passer une beau message.





Ce n’est pas parce que l’on est plus size que l’on ne peut pas s’habiller comme un membre de la famille royale britannique. La New Yorkaise Katie Sturino le prouve sur son blog "The 12ish Style" et sur les réseaux sociaux avec sa série #SupersizeTheLook (agrandi le look, ndlr).

Look royal et rondeurs

Sur Instagram, cette figure du body positivism qui compte plus de 100 000 abonnés s’éclate et s’approprie le style Meghan Markle. Trench bleu marine, jupe longue et col roulé noir, double denim, béret blanc… Les meilleurs looks de la future mariée lui vont comme un gant. Une série de photos qui prouve que les rondeurs ne devraient démotiver personne.