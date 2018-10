Même la duchesse de Sussex en est fan.





Un anneau pour les gouverner toutes. Les sacs signés Chloe Nile mettent tout le monde d'accord, des fashionistas à Meghan Markle herself.

© Meghan Markle portait un sac Chloe Nile le 25 décembre 2017. - Reporters





Depuis l'an passé, le site Net-a-Porter précise que la marque a été identifiée près de 50 000 fois sur Instagram. Un véritable it bag qui a cependant un prix : 1590 euros pour le modèle porté par Meghan en décembre dernier, 1350 euros pour la version "Nile Bracelet" et 1190 euros pour la version mini. Cette saison, c'est cette dernière qui inonde le réseau social nous dit Marie Claire UK. L'accessoire idéal pour un look chic, un brin rétro et bohème comme on les aime.