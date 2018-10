Un film où l'actrice irradie du jeune réalisateur français en vogue Romain Gavras.





La campagne sera lancée dans le monde entier dimanche prochain 28 octobre. Et l'on verra alors Charlize Theron à nouveau sublime incarner la femme J'Adore dans sa version The New Absolu. L'ambiance : un gigantesque hammam doré d'où se dégage une sensualité limpide. Dans ce spot tourné par le réalisateur français Romain Gavras, Ingres rencontre Kanye West et Hollywood vesion grande époque renaît. Un film où l'actrice n'est plus seule, de nombreuses femmes l'entourent, et où elle est plus belle que jamais.