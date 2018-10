La collab' arty désormais disponible à la vente.





Une preuve de plus que la mode peut être considérée comme de l'art ? La styliste Rei Kawakubo s'est tournée vers les toiles de Basquiat, l'enfant terrible de l'art contemporain, pour imaginer une collection capsule épatante composée de sept chemises et de six t-shirts.

© Une sélection de pièces de la collection. - Farfetch

Quand Basquiat faisait du mannequinat

Un choix qui n'en pas anondin : le peintre a en effet joué les mannequins pour la créatrice en 1987. Quant aux prix, il faut compter 400 euros en moyenne pour les chemises, et un peu plus de 100 euros pour les t-shirts. Ce sera toujours moins cher que de miser sur une œuvre originale du peintre aux enchères. Et (presque) aussi stylé.

Pour les amateurs d'art, il est toujours possible de se rendre à la Fondation Louis Vuitton, à Paris, pour contempler une collab' d'un autre genre : celle qui met en parallèle l'Américain venu du street art à l'Allemand Egon Schiele.