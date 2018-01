Si énormément de stars ont partagé leur soirée de Nouvel an sur les réseaux sociaux et souhaité leurs bons voeux pour 2018, il y a un message qui a particulièrement attiré l'attention des internautes : celui de la chanteuse Madonna en compagnie de sa fille Lourdes. Sur le cliché, l'on peut en effet voir la jeune femme de 21 ans assumer complètement ses aisselles poilues.









Il n'en fallait pas plus pour, qu'une fois de plus, le débat sur l'épilation resurgisse. Entre ceux et celles qui prônent la fin des diktats de beauté imposés aux femmes et les autres qui sont rebutés par le moindre poil sous les bras, les discussions semblent sans fin.





Rappelons que beaucoup de stars ont cédé à cette tendance qui prône le retour au naturel et la fin de la chasse incessante au poil.





Gigi Hadid était même apparue il y a un mois à peine en modèle de "femme forte" pour le calendrier Love sous les traits d'une boxeuse sexy aux aisselles naturelles.





Madonna avait également beaucoup fait parler en 2014 lorsqu'elle avait posté cette photo sur Instagram assumant haut et fort ses aisselles "imparfaites". De même que Miley Cyrus, Julia Roberts, Britney Spears ou encore Drew Barrymore.













Et si s'assumer à 100%, peu importe la manière, était LA bonne résolution à prendre en 2018?