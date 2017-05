Des conseils et un produit "magique".

Se ronger les ongles - en langage savant, on appelle ça l'onychophagie - touche de nombreuses personnes. Cette pratique - aux dégâts principalement esthétiques - s'explique en grande partie par l'ennui, le stress ou l'anxiété.

Comme pour toute addiction, il est difficile de s'en défaire, surtout que cette mauvaise habitude peut, chez certaines personnes, être ancrée depuis l'enfance.

Se fixer un objectif

Sortez votre agenda, fixez-vous un objectif et essayez de vous y tenir. Malheureusement, il n'existe pas de défi collectif du type Tournée minérale (un mois sans alcool) pour les onycophages. Et pourquoi pas en lancer un entre amis qui partagent cette même envie de retrouver de beaux ongles ?

S’occuper les mains

Vous avez une écharpe ? Jouez avec le tissu au lieu de vous ronger les ongles, une boule anti-stress peut aussi vous distraire. De même mâcher un chewing- gum ou une gomme quelconque (sans sucre, de préférence) est conseillé.

S'aider du stylo "magique"

Si la pose du vernis peut sembler fastidieuse, il existe un outil beaucoup plus facile d'utilisation : le stylo Raylex (en pharmacie, environ 18 euros). Il se présente comme un stabilo transparent, qui se glissera très facilement dans le sac à main. On l'applique plusieurs fois par jour sur les ongles et il laisse un goût amer d'écorce de pamplemousse, obtenu grâce à une combinaison d’extraits d’écorce d’agrume et de dénatonium, réputée comme la substance la plus amère du monde.





On l'applique plusieurs fois par jour sur les ongles. Et si par malheur, vous vous rongez les ongles, vous serez condamné à supporter un goût détestable difficile à faire disparaître (on l'a testé).

Pour aider les utilisateurs, Raylex a lancé une application qui rappelle quand utiliser le stylo et donne des encouragements. Selon les promesses de Raylex, en 18 jours, on peut être débarrassé de cette vilaine habitude.

Garder une lime à ongles à proximité

Dès que l'envie vous prend de ronger vos ongles ou d'arracher les petites peaux qui les entourent, limez vos ongles !

S’hydrater les mains

Laissez toujours traîner une crème hydratante pour les mains dans votre sac. Non seulement, elle pourra remplacer le geste, mais elle soignera aussi vos peaux abîmées et laissera un léger mauvais goût sur votre langue si vous vous surprenez à mettre vos doigts dans votre bouche dans les minutes qui suivent l'hydratation.

S’offrir une manucure

De l'avis de plusieurs esthéticiennes, la pose de vernis semi-permanent aide à arrêter de se ronger les ongles. D'abord parce qu'il vous faudra cesser de ronger vos ongles avant le rendez-vous, histoire que la surface soit suffisante pour poser le vernis. Ensuite parce que le vernis renforce l'ongle. Et last but not least, vous réfléchirez à deux fois avant de ronger vos jolis ongles manucurés pour lesquels vous aurez déboursé une certaine somme.

S’aider d’un livre

Comparable (niveau méthode) au livre d’Allen Carr pour arrêter de fumer, lancez-vous dans la lecture de "J'arrête de me ronger les ongles" de Bertrand Labes.

Recourir à l'hypnose

Parfois, l'onycophagie a des causes profondes. Pour connaître les raisons pour lesquelles on se ronge sans cesse les ongles, on peut consulter un psychologue ou un hypnothérapeute. On vous avait parlé de l’hypnose pour perdre du poids (lire ici) ou encore pour arrêter de fumer. L'hypnose existe aussi pour tenter d'en finir avec l'onychophagie.