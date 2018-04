Quel type de costume, quel tissu, quels accessoires pour ne pas avoir l'air endimanché mais juste élégant et même resplendissant le jour de son mariage quand on est le marié ? On fait le tour de cette question avec un spécialiste du tailleur sur mesure.





La saison des mariages arrivent à grand pas et certains retardataires auront botté "l'affaire du costume" en touche par manque d'inspiration. Qu'à cela ne tienne, voici la liste des questions à se poser et les réponses. Pour être aussi beau que la mariée, il n'y a pas pas quarante solutions. Mais il y a des bons plans : choisir un costume sur mesure en est un. Ils sont de plus en plus démocratiques et Lanieri ou encore Atelier NA ont désormais pignon sur rue à Bruxelles et sur le web pour la premier. Et surtout, ils sont désormais fabriqués en un temps record grâce à des techniques innovantes : un scan du corps pour les Ateliers NA et des mesures prises à la maison et renseignés sur un site pour Lanieri (costume livré en 6 semaines).

Nous avons demandé ses meilleurs conseils à Michele Corna, country Manager chez Lanieri qui entre en plein dans la saison des costumes de marié. Il nous répond en 10 conseils en vidéo et en 5 thématiques à aborder ci-dessous. Messieurs, vous ne pouvez plus vous rater...





Deux questions préalables

Quand Michele Corna accueille des futurs mariés, il leur pose deux questions préliminaires qui vont orienter ses conseils :

- "Est-ce un mariage formel, classique ou est-ce un mariage champêtre sans tralala ?" Dans le dernier cas, on peut opter pour des couleurs plus originales comme un vert un peu sombre ou des teintes terre.

- "Est-ce que vous voulez réutiliser le costume après ou non ?" La plupart des hommes veulent le réutiliser. Dans ce cas, on va aller vers un tissu élégant mais polyvalent sans soie pour qu'il soit moins moiré. Et l'on jouera avec les détails pour lui donner du chic et un côté cérémonie.

Ensuite, pour bien choisir son costume de marié il y a cinq aspects auxquels penser.





La couleur

Pour un mariage classique, on opte pour trois couleurs : bleu, gris ou noir. Le noir est réservé au smoking. Le bleu est la couleur la plus tendance, elle apporte de la couleur, flatte la carnation et met une touchelumineuse quand il fait moche dehors. Le gris est de préférence anthracite et on lui apporte le côté cérémonie en complétant avec un gilet, gris clair, voire argenté ou blanc.





La coupe

Pour apporter de l'extraordinaire à un costume que l'on reportera, on le choisit avec des revers en pointe, des boutons de nacre, un pantalon sans revers, sans pince, sans ceinture. Il faut éviter tous les détails inutiles.





Le gilet

C'est un accessoire très important, qui permet de différencier le marié des autres invités élégants, cela donne le côté habillé, fête, classe. Grâce à lui, on peut tomber la veste et garder de l'élégance.





La chemise

Pour un mariage classique, elle se doit d'être blanche, 100 % coton, en popeline pour la légèreté. Le choix du col est aussi à essayer mais je conseille un col semi-italien ou semi-français.

Pour un smoking, on peut faire comme James Bond et porter un col français





Les accessoires

Ils peuvent tout changer ! On peut donner encore plus d'élégance avec des boutons de manchette, on peut changer de look entre une cravate plus conventionnelle et un noeud papillon élégant mais plus audacieux. Cravate comme noeud papillon seront en soie, uni et avec un beau noeud.

Mais ce qui va jouer aussi c'est la pochette. Il est impératif d'en porter une. On la choisira blanche, pliée au carré, bien repassée et on en fait sortir un bon centimètre hors de la poche. Cela apporte de la lumière et de la classe.





Derniers bons conseils

- Choisir des chaussures noires simples, vernies ou non au bout arrondi, bien cirées qui seront portées avec des chaussettes sombres.

- Amener une ou même deux chemises de rechange : le stress, la chaleur, les tâches n'ont pas à gâcher ce jour exceptionnel.