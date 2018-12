Du zèbre, au léopard en passant par le python, impossible de passer à côté de l’imprimé animal depuis cet automne. En accessoire ou en pièce maîtresse, il est parfait pour égayer une tenue et apporter un petit côté sauvage ou rock pour les fêtes.





La ceinture zébrée

Vous n’osez pas encore porter un pull ou un pantalon avec un imprimé animal, préférez donc un accessoire. Pourquoi pas cette jolie ceinture de la marque Zara ? Un bon compromis qui apporte une touche de fantaisie à votre tenue.

On la porte avec quoi ? Avec un pull en grosse maille rouge ou bleu nuit. Bien sûr, veillez à rentrer le pull dans le pantalon. C’est toujours mieux si la ceinture se voit…

ZARA, ceinture en cuir, 19,95€

© D.R.





La robe zébrée marron et noire

Quand on pense à l’imprimé zèbre, on imagine tout de suite du noir et blanc. A tort. Il se décline également en marron et noir. Le résultat reste tout aussi élégant, à l’image de cette robe de la marque &Other Stories.

On la porte avec quoi ? On imagine tout à fait cette robe avec une paire de bottes hautes qui allonge la silhouette et de jolies créoles dorées, mais pas trop grandes. L’imprimé animal attire déjà l’attention, on essaie d’être un peu léger sur les accessoires.

&other stories, robe, 89€

© D.R.







Le sac léopard

Il est petit par la taille, mais son effet est maxi ! On adore ce sac à l’imprimé léopard de la marque The Kooples. Les détails sont travaillés comme ce cadenas en haut du sac. Pour la petite histoire, le modèle a été dessiné par la mannequin russe Irina Shayk. Un accessoire au top !

On le porte avec quoi ? Comme Irina Shayk avec un total look camel ou un beau manteau noir pour faire ressortir l’imprimé léopard. Un résultat très chic !

The Kooples, à partir de 358€









La doudoune en fausse fourrure léopard

L’hiver approche à grands pas. Une doudoune courte mais bien chaude n’est pas de tout refus. On aime beaucoup celle de la marque Revolve en imprimé léopard.

On la porte avec quoi ? Il faut l’admettre, on peut vite tomber dans un look excentrique avec cette doudoune. Pour éviter ce faux-pas, on s’inspire de la blogueuse mode Julie Serinana, alias SincerelyJules sur Instagram et on opte pour un jean boyfriend, un petit haut blanc, des bottines noires pointues et un sac à main noir.

Revolve, 274€





Un pantalon reptile

Moins tape à l’oeil que les imprimés léopard et zèbre, l’imprimé reptile est aussi en vogue pour cette saison. Longtemps cantonnés aux sacs à main, il s’offre une nouvelle vie et se décline à présent sur les vêtements à l’image de ce pantalon chez Mango.

On le porte avec quoi ? On accompagne le pantalon avec un petit pull noir, des chaussures à plateforme pour donner une touche plus rock. Pour une allure plus raffinée, on choisit un petit chemisier fluide blanc.

Mango, 35,99€

© D.R.







Des bottines python

Il n’y a pas que les vêtements qui font la part belle à l’imprimé python. Les chaussures le mettent aussi à l’honneur. On craque pour cette paire de la marque Sacha. Le talon n’est pas trop haut, idéal pour travailler ou pour sortir.

On le porte avec quoi ? Un pantalon patte d’éph' pour une allure bohème, un jean cropped pour un style urbain ou une petite robe noire pour un rendu plus sophistiqué.

Sacha, 146,99€