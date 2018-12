Un total look qui réveille.





Gigi a reçu le message 5 sur 5 : l'année à venir sera corail ou ne sera pas. Pantone a en effet annoncé que « Living Coral » était sa teinte fétiche pour 2019 en raison de ses bonnes ondes et de son peps.

Décolleté vitaminé

La mannequin a donc montré la voie avec un total look qui n'est pas passé inaperçu lors d'une sortie à New York ce 11 décembre. Trench en cuir hybride signé Moschino, pantalon brodé, top osé de chez Ronald van der Kemp et paire de Louboutin, Gigi Hadid n'a pas froid aux yeux. Et elle le prouve encore et toujours.