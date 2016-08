Comment réaliser soi-même la coiffure star de l'été ?

Beauté & Mode

Les tresses collées (ou boxer braids) séduisent de nombreuses stars.

Adèle Exarchopoulos, Rita Ora, Karlie Kloss ou encore Beyoncé sont déjà apparues sur le tapis rouge avec cette coiffure estivale qui sublime le visage et fait ressortir les nuances de la chevelure.

Mais comment faire quand on n'a pas de coiffeur à notre service ?

Voici les différentes étapes pour réussir cette coiffure :

Sachez d'abord qu'elle demande de l'entraînement.

Tracez une raide centrale pour séparer votre masse de cheveux en deux parties égales.

Commencez une tresse africaine. C’est-à-dire une tresse normale à laquelle on ajoute une mèche de cheveu à droite et à gauche qu’on fait passer au-dessus de la mèche du milieu. Pour comprendre le principe, jetez un oeil à ce tuto.





Attention ! Pour les tresses collées, vous devez réaliser des tresses africaines à l'envers, c'est-à-dire en passant les mèches par-dessous.

Alors, ça marche ?

Cette coiffure se prête à différentes variantes.

La version juvénile : deux tresses de chaque côté, comme Karlie Kloss





La version diva : les tresses finissent dans un chignon comme Beyoncé





La version décontractée : on ne fait la tresse que d'un côté et on laisse pendre ses cheveux comme Kristen Stewart