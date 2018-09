Cet automne, on ne va pas se priver de montrer nos gambettes sous prétexte qu'il fait froid. Surtout quand on sait que la marque de lingerie et de collants Wolford a établi une collaboration audacieuse et originale avec cinq tatoueuses. Résultat : les collants de la collections Ink portent tous un tattoo incorporé, imaginés par ces cinq artistes installées qui à Hambourg, Milan, Amsterdam, Paris et Londres.

Melina, Anna, Galya, Carin et Emily Malice ont répondu à la demande de la marque et chacune a dessiné sur les collants Nude 8 Tights, effet seconde peau. Le fil du collant Nude 8, composé de deux matières fait paraître les jambes nues et impeccables, mettant en valeur le motif tatoué.

>> Collection Wolford Ink Nude 8. 5 modèles emballés dans des boîtes individuelles. Env. 49€. Disponibles en boutiques

© Wolford