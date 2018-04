Tous les articles sont entièrement conçus et fabriqués en Belgique en tirage limité dans des tissus choisis pour leur qualité. Pour sa première gamme, la jeune femme propose des kimonos aux couleurs printanières ou plus classiques, qu'elle pré-vend.

En effet, la créatrice en est encore à la phase de lancement et elle est soutenue en cela par Woman Up by Contrex, une action qui entend soutenir les femmes entrepreneures pour plus d'égalité entre hommes et femmes qui souhaient entreprendre.

Pour l'instant, Kimono Belge est financé également par la campagne de financement participatif d'Ulule. "L’argent récolté me servira à développer de nouveaux prototypes pour les accessoires accompagnant les kimonos, à acheter de nouveaux tissus, à encore mieux équiper mon atelier et à former un premier collaborateur", explique Sara sur sa page Ulule.

On peut également pré-commander des kimonos sur son site www.kimonobelge.be, à partir de 175€ pour un kimono court, 225€ pour un kimono mi-long et 275€ pour un kimono long.