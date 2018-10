Des cosmétiques ludiques, comiques et pratiques ? Qu’importe l’âge, on assume le caractère régressif.

Deux bananes, des œufs, une famille de pandas et une autre de pieuvres. Tous de la taille de petits jouets en plastique. Ce sont pourtant des cosmétiques. C’est en effet ainsi que se déclinent quelques gammes de la marque d’origine sud-coréenne Tonymoly, qui ne passera pas inaperçue dans les magasins Planet Parfum. Pour peu que l’on soit d’humeur gamine, voire de caractère un tantinet régressif - et qu’on l’assume -, il sera bien compliqué de ne pas craquer pour ces comiques cosmétiques.

Style et efficacité

D’autant que, sous ces aspects ludiques et pratiques, on assure des ingrédients de qualité, naturels et organiques. Si Tonymoly, fondée en 2006 à Séoul, est aujourd’hui l’une des marques coréenne de cosmétiques les plus en vogue dans l’univers kawaï, c’est qu’elle a réussi à séduire tant par ses packagings stylés que par son efficacité.

Curieux de savoir ce qui peut bien se cacher dans ces trois petites pieuvres noires ? Rien de moins qu’un puissant mélange d’extraits de plantes, de boue noire et de charbon. De quoi combattre les pores dilatés et les impuretés, nettoyer la peau en profondeur et enlever le maquillage, selon que l’on opte pour le stick, le lait nettoyant ou le masque. À moins de prendre toute la petite famille.

Et avec elle celle des pandas, qui propose une formule hydratante intensive à base de vitamine D3, de bambou et de miel de Manuka pour une peau hydratée, douce et soyeuse comme celle d’un bébé panda.





Boule de bain

Envie de prendre un bain explosif avec une licorne ? Bomb Cosmetics rend la chose possible avec cette boule de bain. Multicolores, pailletées et parfumées, ces boules fondent une fois plongées dans l’eau, libérant leurs huiles essentielles. Mais avant cette ultime étape, on les admirera un temps comme objet de déco dans la salle de bain. D’autant que, paraît-il, chaque boule de bain Bomb Cosmetics est pressée, roulée et décorée entièrement à la main.

Aux huiles essentielles

Bomb Cosmetics, en vente chez Di 4,49 €







Le stylo 4 couleurs

Il fallait y penser et c’est Clarins qui a osé. Ludique et pratique à la fois, le stylo 4 couleurs se décline en deux harmonies. La première en noir intense, bleu marine et vert forêt pour les yeux alors que c’est un joli bois de rose qui est proposé pour les lèvres. Et la seconde, en noir intense, gris platinium et brun essentiel pour le regard, avec le fameux rouge Clarins pour dessiner le contour de la bouche. Côté mode d’emploi, rien de bien compliqué si l’on a manipulé l’incontournable "bic" à 4 couleurs. À la différence près qu’une fois la couleur sélectionnée, il faudra tourner le haut (dans le sens des flèches) l’espace de quelques clics pour amorcer la mine, tout en veillant à ne pas exagérer pour éviter de la casser. Le plus ? Mi-soin mi-maquillage, chaque teinte contient un complexe de cires de tournesol, jojoba et acacia noir pour un maximum de confort.

Stylo 4 couleurs

Un stylo all in one pour les yeux et les lèvres, de Clarins 38 €







Trop charmant

Impossible de ne pas succomber à la tentation des produits de maquillage Paul&Joe, qui nous emmènent à Paris, cet automne 2018, avec la collection Moonlight on the Seine. Ainsi le duo d’ombres à paupières évoquant la lune dans une petite boîte ronde de carton, aux motifs doux et délicats, tout comme les étuis à rouge à lèvres et les petits boîtiers compacts des fards à joues, en édition limitée. De-ci de-là, des chats, sur le packaging mais pas seulement. Le pompon revenant au stick illuminateur dont le bout se présente sous forme d’un matou. Peut-être plus ludique que pratique, il renferme une huile pour un effet "glowy" et un toucher soyeux.

Moon light on the Seine

Lipstick, fards à joues ou à paupières, stick illuminateur de 28 à 31 €







T’as le look

C’est une présentation toute simple, mais elle nous a… tapé dans l’œil. Et c’est Kenzo qui en a eu l’idée avec cette très belle palette de 8 ombres à paupières aux teintes pailletées. Référence à l’œil hypnotique imaginé par Carol Lim et Humberto Leon, le duo de créateurs de Kenzo, l’eye palette en met plein les mirettes avec ses gris anthracite, bleu, gold, cuivre intense, prune, blanc nacre, taupe et or rose. Pour des looks décalés, audacieux ou malicieux. Le plus ? Un pinceau muni de deux embouts pour appliquer d’un côté les couleurs claires et de l’autre les plus foncées.

Eye palette

Ombres à paupières pailletées de Kenzo 42,50 €







Petites poupées

À les regarder, c’est vrai qu’on pourrait les comparer à de petits Playmobil… en plus raffinés. À croquer, difficile de ne pas craquer pour ces petites poupées traditionnelles japonaises. Avec Kokeshi, Millennium Fragrances propose ainsi une gamme de fragrances dans d’adorables flacons aussi colorés que décalés. Designer bien connu dont les motifs chamarrés et vêtements iconiques ont séduit les chanteuses Pop telles que Madonna, Katy Perry, Miley Cyrus, Rihanna, Rita Ora…, Jeremy Scott a relooké les cinq Eaux de Toilette Kokeshi pour en faire des parfums tendance. Vendues séparément ou en coffret avec le vernis à ongles assorti, elles font un malheur - à moins que ce soit le bonheur - chez les gamines dont le cœur balance entre Litchee (Amour), Lotus (Beauté) ou Cheery (Chance).

Kokeshi

Le coffret de fin d’année Cherry 35 €







Bas les masques !

Dans la famille des Animalz, il y avait déjà la loutre, le pingouin, le panda et le tigre, voici que débarquent pour cet hiver l’ours polaire, le renne, l’elfe et le bonhomme de neige. De quoi se déguiser le temps de la pose du masque selon que l’on recherche un effet nourrissant, calmant ou hydratant. Voire hilarant !

Masquebar

En vente chez Di 3,99 €