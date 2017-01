Beau, sexy, confortables pour les petites comme pour les poitrines plus généreuses : les dessous jouent audacieusement la transparence et la sexy-attitude en ce début d'année 2017. Notre sélection en vue de la Saint-Valentin.





Même si globalement, la tendance est au mélange des genres : les matières peuvent se faire techniques, les formes un peu plus sportives d'un côté tandis que de l'autre, les modèles se font plus sexy et audacieux. Car si la lingerie reste pour les femmes un achat plaisir", elle fait également appel à leur imaginaire, jouant sur un esprit un peu onirique. "Un peu comme le luxe ou la haute-couture, la lingerie est associée au rêve", explique d'ailleurs Cécile VIvier l'organisatrice du salon de la lingerie qui a eu lieu il y a peu à Paris.