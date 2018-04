Un coup, il fait trop chaud, un coup, il fait trop froid! Difficile de s'habiller de manière adéquate dans de telles conditions. On vous propose donc deux looks inspirants pour être stylée et à l'aise au bureau ou lors d'un verre entre amis.





On se la joue arty-chic au bureau

Cette saison, pas de trench beige vu et revu, mais un élégant manteau couleur rouille... une façon d'attirer le soleil. A associer avec un foulard en soie pour réchauffer son cou avec délicatesse et plein d'autres accessoires chics et décalés comme la femme qu'on voudrait être.





On laisse s'exprimer la "fashionista" qui sommeille en nous pour l'apéro entre copines

Un blazer qui matche votre Spritz, ça vous dit? L'associer à un jean taille haute un peu destroy, c'est l'assurance de casser le côté aristo-chic des mules qui complètent la tenue très tendance que même Carrie Bradshaw n'aurait pas renié. A vous de ramener vos Samantha, Miranda et Charlotte pour une ambiance très Afterwork & the City.