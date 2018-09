Diane Von Furstenberg a été faite citoyenne d'honneur de la Ville de Bruxelles, jeudi soir, par le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close et le collège échevinal.



Bruxelles a honoré Diane Von Furstenberg pour son engagement à promouvoir la capitale dans le monde. "Je dois avouer que j'ai reçu beaucoup de médailles mais celle-ci me touche beaucoup. Cela me ramène à mon enfance. J'ai vécu les 12 premières années de ma vie dans ma ville, mon tout", a déclaré Diane Von Furstenberg.

© REPORTERS Née en 1946 à Bruxelles, la Belgo-Américaine a fréquenté le lycée Dachsbeck à Bruxelles. Elle est partie en Amérique à 22 ans et a bâti sa carrière comme créatrice de mode. Elle est connue mondialement pour sa robe porte-feuille créée en 1974 et sa marque est vendue dans plus de 50 pays.