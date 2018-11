Le 10 novembre dernier, le chanteur prodige Eddy de Pretto (reparti les mains vides mais ses fans sont toujours plus nombreux) est arrivé sur le tapis rouge de la 20e édition des NRJ Music Awards les mains dans les poches... de son pyjama.

Le chanteur qui a fait sensation avec son album Kid a le sens du style et de l'originalité. Alors non il n'était pas sorti de son lit en pyjama de papy et marcel blanc mais bien de son dressing où il avait choisi cette tenue signée Marni : une chemise à carreaux assortie à un pantalon en laine légère de la collection printemps/été 2019.

Audacieux et remarqué !