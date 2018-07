Beauté & Mode Si protéger sa peau du soleil est, heureusement, devenu un réflexe, vos cheveux, eux, sont souvent oubliés durant l’été. Résultat : une tignasse abîmée à la rentrée. Alors, anticipons…





1. Détoxifier

Et au retour de vacances, on fait quoi ? On respecte plusieurs étapes pour retrouver une jolie crinière ! Car l’enveloppe protectrice du cheveu a été abîmée par le sel, le chlore, le soleil. Et la kératine, présente au centre de la fibre, devient vulnérable. Pour détoxifier, le Bain Riche Dermo Calm, à base d’huile de calophyllum, est un shampooing qui va apaiser le cuir chevelu mis à rude épreuve. Dans la foulée, on utilisera le masque hydra-apaisant (sous forme de gel), qui permet de masser le crâne.

Kérastase spécifique

Bain riche dermo-calm et masque hydra-apaisant

23,40 € et 41,70 €

2. Réhydrater et nourrir

Un cheveu sec, c’est un cheveu en manque de nutrition. Comprenez qu’il a perdu ses lipides naturels. Car quand le cheveu est abîmé, la cuticule s’ouvre et laisse échapper les lipides. Pour y remédier, voici le shampooing nutrifier de la gamme Serie Expert. Son arme : une concentration professionnelle de glycérol et d’huile de coco. À associer au masque de la même gamme.

Série expert de L’Oréal Paris

Shampooing et masque

15,40 € et 22,45 €

3. Adoucir

Après le masque, on peut aller plus loin encore en s’offrant des soins sans rinçage, qui agissent comme des crèmes de jour. Tout au long de la journée, on peut s’autoriser des petites retouches pour redonner du brillant aux cheveux (surtout sur les pointes, évidemment). Et la nuit, pour vraiment rebooster la fibre, on craque pour le sérum nourrissant disciplinant de Shu Uemura Art of Hair. Enrichi d’huile de camélia rouge japonais, il répare et nourrit les cheveux abîmés… pendant que vous dormez ! À appliquer sur cheveux secs ou humides.

shu uemura art of hair

Sérum de nuit nourrissant

42 €









Sublime au soleil

C’est une gamme classique qui s’enrichit chaque année du fruit des dernières recherches des laboratoires L’Oréal. Solar Sublime , c’est un shampooing qui élimine les résidus de sable, de sel et de chlore. Grâce à la protection UV, au fil des applications, les cheveux sont de mieux en mieux protégés. Le masque, lui, apporte une hydratation intense bien laisser poser (en sirotant un jus de fruits…) et rincer soigneusement. Enfin, le spray (sans rinçage) au Mexoryl SO laisse un voile protecteur sur le cheveu. À vaporiser sur cheveux humides avant ou pendant l’exposition. Insister sur les pointes.

Gamme Solar Sublime, de L’oréal Paris

Shampooing, spray protecteur et baume rénovateur 18,20 € et 26,20 €





Blonde !

Un rêve bleu : voilà comment la marque Hask reprend à son compte la chanson d’Aladdin pour faire parler de sa gamme spéciale cheveux blonds, particulièrement fragiles et sensibles au soleil. Le duo shampooing/conditioner de la marque américaine repose sur des ingrédients phare : la camomille bleue (camomille du Maroc) et l’huile d’argan. Comme toujours chez Hask, tout ceci est sans alcool, sans paraben, sans sulfates, etc.) Le soin revitalisant est également disponible chez Di, en exclusivité.

Blue chamomile

Shampooing, après-shampooing et soin 7,99 € et 2,99 €





Cheveux colorés

La marque Redken, spécialiste de cheveux colorés, décline sa gamme solaire en quatre produits : un shampooing, un après-shampooing, un masque et un spray brillance. Grâce aux filtres UV, votre couleur est mieux protégée. Comment ? Grâce au complexe Hydra-Shield qui lie les filtres UVA/UVB, l’huile de mangue et les céramides sur la fibre capillaire. Le spray s’applique sur cheveux humides ou secs et peut être renouvelé tout au long de la journée. Le masque, lui, doit reposer entre 5 et 15 minutes.

Color extend Sun de Redken

Shampooing, masque gel-crème et spray 24,37 € et 33 €









Effet bouclier

À base de minéraux essentiels et d’agents anti-UV, la gamme Sun Shield (bouclier solaire) de Keune est également enrichie de protéines actives qui protègent et réparent les cheveux exposés. La gamme se compose d’un shampooing, d’un après-shampoing et d’une huile protectrice.

Sun shield, de Keune

Shampooing, après-shampooing, huile +/- 18 €