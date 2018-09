Et le casting était plutôt contrasté, comptant notamment Amal Clooney, l'élégance incarnée et Kim Kardashian, dont les looks font souvent parler. La shortlist finale a aussi retenu Meghan Markle, Brigitte Macron, Emma Stone et Cate Blanchett. Si cette dernière est selon nous la personnalité la mieux habillée de l'année, le magazine People a proclamé Meghan Markle gagnante !





C'est la première fois qu'une personnalité royale était intégrée dans la liste. "Son style, c'est celui d'avoir attiré toute la lumière et les regards, cette année", a commenté la responsable mode du magazine. Meghan Markle, depuis son entrée dans la famille royale britannique, s'est imposée comme une icône de style, n'hésitant pas d'ailleurs à s'octroyer certaines libertés par rapport au protocole.