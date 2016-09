Fashion Week à New York : c'est parti, avec Kanye West et Tom Ford et du sexy en front raw !

Beauté & Mode

Le couturier et réalisateur Tom Ford et le rappeur et créateur américain Kanye West ont donné mercredi à New York le coup d'envoi de la Fashion Week.





Pour Tom Ford, qui a présenté la semaine dernière au festival de Venise son deuxième film, "Nocturnal Animals", ce défilé marquait son retour sur le devant de la scène new yorkaise.

Karlie Kloss, Tom Hanks, Julianne Moore, Alicia Keys, Cindy Crawford et Naomi Campbell ont notamment assisté à son show, qui s'est déroulé dans un grand restaurant de Manhattan. La papesse de la mode américaine Anna Wintour était également présente.





Ce n'est pas la collection printemps/été 2017 qu'il présentait mais la collection hommes et femmes automne/hiver 2016.

"Dans un monde où les choses deviennent de plus en plus immédiates, le fait de présenter les collections quatre mois avant qu'elles soient disponibles pour les clients, est une idée dépassée qui n'a plus aucun sens", a expliqué Tom Ford avant son show.

@elliebamber_ captured at the TOM FORD AW16 Show. #TOMFORD #TFAW16 Une photo publiée par TOM FORD (@tomford) le 7 Sept. 2016 à 19h27 PDT

Selon lui, ce nouveau calendrier permet de "stimuler les ventes et de satisfaire le désir des clients qui veulent de plus porter rapidement les vêtements" dont ils ont envie.

"Vois maintenant, achète maintenant" est d'ailleurs devenu le nouveau slogan de marques comme Tom Ford, Thakoon et Tommy Hilfiger. Ces dernières permettent aux clients d'acheter la collection au pied du podium.

Les modèles féminins présentés par Tom Ford mêlaient des imprimés de camouflage et d'animaux.





L'île de Kanye

Le défilé de Kanye West (voir photo de "une") sur une île située entre Manhattan et Queens s'est fait sous les yeux de Kim Kardashian, ainsi que les mannequins Kendall et Kylie Jenner, demi-soeurs de la femme du rappeur, la rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour et le pilote britannique Lewis Hamilton.

Pour cette quatrième livraison, le rappeur est resté dans la lignée des trois premières saisons, avec la même sobriété dans les couleurs, notamment, avec un fond musical très solennel.





La veille, le chanteur était en concert devant des milliers de fans pour un show explosif. A laquelle ses deux "princesses" ont participé...