" Rock'n'roll will never die", chantait Neil Young dans "Hey Hey My My". Pourtant, en matière de mode, le doute était permis : le sportswear et le revival 90's sont partout. La Fashion Week de New York qui a lieu ces jours-ci est là pour nous prouver que certains font de la résistance. Avec le très cool Jeff Goldblum en frontman ! Un retour en force en approche ?