Fashion Week : en route pour les années 80 avec Jeremy Scott

Réd. lifestyle et AFP Publié le mardi 13 septembre 2016 à 09h20 - Mis à jour le mardi 13 septembre 2016 à 09h22

Beauté & Mode

C'est une autre forme de nostalgie qu'a proposé, hier, Jeremy Scott, le créateur extravagant prisé du monde de la musique, notamment des chanteuses Katy Perry ou Rihanna.





Il a emmené son public dans le New York des années 80, qui mêlait danger, érotisme et flamboyance. Celui qui est parallèlement le directeur artistique de la maison italienne Moschino a usé pour cela d'imprimés déclinant l'imagerie 80's, notamment le visage d'une femme à la peau blanche et aux lèvres écarlates.

Il y a aussi cette généreuse utilisation du PVC, pour une jupe, un pantalon ou un blouson, très souvent noirs. Noires également ces robes, dont le haut et le bas sont reliés par des lanières et des anneaux, pour appuyer l'érotisme du propos et donner une touche SM au modèle.









DKNY tout en évocation

Sans être aussi sexuée, la collection DKNY présentée lundi a, elle, joué de l'évocation, avec des jours dans les vêtements et des pièces transparentes portées sous d'autres qui occultent une partie du corps seulement. Les deux designers Maxwell Osborne et Dao-Yi Chow, qui se sont faits connaître avec leur propre marque Public School, ont apporté une nouvelle preuve que la superposition, les couches, sont une des tendances fortes du moment.