Chic, sexy à outrance ou extravagance à l'extrême limite du bon goût ? Il y avait un peu de tout au Met Ball, soit le Gala organisé au Metropolitan Museum of Art Costume Institute.





Un rendez-vous new-yorkais hautement mondain (qui existe depuis 1983) et couru qui a pour but chaque année de récolter de l’argent pour le Costume Institute, le département de la mode du Metropolitan Museum, le seul à devoir se financer lui-même. Il est parrainé depuis des années par la reine de la mode, Anna Wintour, rédactrice en chef du «Vogue» américain.

Le thème choisi cette année était en rapport direct avec l’exposition «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between». Rei Kawakubo est une créatrice japonaise de 74 ans, fondatrice de «Comme des Garçons». Même si son nom est moins connu du grand public que Kenzo par exemple, elle est considérée comme l’une des stylistes les plus influentes du monde.