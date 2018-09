Tom Ford sait s'entourer. Pour ouvrir la Fashion Week de New York, le Texan de 57 ans a fait appel à deux des mannequins les plus en vue du moment : Gigi Hadid et Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford.

Un mot d'ordre : élégance

Kaia Gerber, qui vient tout juste de fêter ses 17 ans, arborait un tailleur et bustier assortis gris style crocodile, sur une jupe à franges. Gigi Hadid a clos le défilé dans une robe avec un grand voile ample dans le dos, qui rappelait le Hollywood des années 50. Le tout sous les yeux de la papesse de la mode, Anna Wintour, Tom Hanks ou encore la rappeuse Cardi B.

© AFP

L'élégance et les codes classiques de la féminité étaient de mise. C'est la troisième fois que Tom Ford a l'honneur d'ouvrir la saison new-yorkaise.