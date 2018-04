Les membres de sa famille et les stars du mannequinat étaient conviés à son anniversaire ce lundi 23 avril.





Avec sa sœur Bella, Gigi Hadid est l’une des mannequins les plus en vue de la planète. Pour fêter ses 23 ans, la jeune femme avait donné rendez-vous à ses proches à Brooklyn, quartier branché de New York, le lundi 23 avril. Au programme ? Restaurant et boîte de nuit. Et pour montrer qu’elle était bien la star de la soirée, Gigi a opté pour une incroyable robe dorée signée Versace. Avec un smoky-eye or et ses longs cheveux ondulés, elle était renversante.

Famille en or

Outre sa sœur Bella, Gigi a pu compter sur la présence de sa mère, Yolanda - elle portait aussi une robe dorée pour l’occasion - de son père, Mohamed, et de son jeune frère de 18 ans, Anwar. En plus de sa famille, le gratin du mannequinat était réuni. L'Ange de Victoria's Secret Lily Aldridge, Hailey Baldwin, Joan Smalls ou encore Cara Delevingne étaient de la party.

© Gigi, sa soeur Bella, sa mère Yolanda et son amie Lily Aldridge. - REPORTERS

Le beau message de Bella à sa sœur

Bella Hadid a aussi tenu à adresser un mot très touchant à sa sœur sur son compte Instagram. « Il y a 23 ans, le monde accueillait un petit ange. Meilleures amies dès l’instant où tu m’as tenue dans les bras à la maternité », lui dit-elle pour commencer. « Je suis tellement fière de la femme que tu es, de tes idées, de ta force, et de l’amour qui émane de toi », lit-on également. Le tout est accompagné d'une galerie avec 10 photos des deux sœurs. Sur les podiums ou à la ville, elles sont inséparables.