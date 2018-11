Le magazine Vanity Fair a révélé son classement des Français les plus influents.

A la première place, l'on retrouve Hedi Slimane, le créateur artistique de la marque Céline. Ce styliste à l'esprit créatif a un CV impressionnant puisqu'il a également été le directeur artistique de grandes maisons comme Dior ou Yves Saint Laurent.

"Hedi aux mains d’argent transforme en or tout ce qu’il touche et, à ce titre, dialogue à armes égales avec les puissants, très en surplomb de son statut de couturier à succès", détaille Vanity Fair qui rappelle que "sous l'ère Slimane" le chiffre d'affaires d'Yves Saint Laurent a été multiplié par trois.

"Sur le terrain, Slimane est clivant ; Slimane est polarisant ; Slimane est incontournable, mais lorsqu’il quitte Saint Laurent – l’annonce tombe le 1er avril 2016 –, il n’a pas encore donné toute sa mesure. En janvier 2018, chez Celine, Bernard Arnault lui confie le prêt-à-porter et la couture femme, les accessoires et la création de la mode homme, de la joaillerie et des parfums. Céline perd son accent. Les boutiques se transforment, repensées par lui."

"Le soir du show (ndlr : le premier défilé de Slimane pour Céline le 28 septembre 2018), la blogosphère est en feu. Les insultes volent ; les témoignages d’adoration ou de détestation remplissent des pages et des posts... Et ainsi de suite pendant plusieurs jours."

Une preuve, s'il en fallait encore une, que ce génie a largement mérité sa place de "Français le plus influent".

En deuxième et troisième places, on retrouve respectivement la romancière Leïla Slimani et le footballeur Kylian Mbappé.

